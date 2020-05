De Sciglio lascia la Juventus, Calciomercato: futuro segnato?

Mattia De Sciglio è uno dei giocatori della Juventus che sembra essere destinato a essere ceduto nella prossima sessione di calciomercato.

Era gennaio quando Mattia De Sciglio sembrava essere a un passo dal lasciare la Juventus. Ora, a distanza di mesi, la situazione non sembrerebbe essere cambiata. Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Sportmediaset’, il terzino sarebbe ancora nel mirino del Psg. Leonardo avrebbe messo l’ex Milan in cima alla lista dei desideri, che rimarrebbe uno degli obiettivi principali per la prossima sessione di calciomercato. Insomma, non resta che vedere quello che accadrà nei prossimi mesi. Il destino del 27enne appare però abbastanza chiaro e il suo addio pare avvicinarsi sempre di più.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK