Juventus, Ronaldo e gli altri stranieri attendono notizie

Non sono arrivate delle novità riguardo la ripresa degli allenamenti in serie A. Si sa che da giorno 4 saranno consentiti quelli individuali, ma non si sa se e quando i giocatori potranno allenarsi in gruppo. Così come non si sa se e quando potrà riprendere la serie A.

Per questo motivo ci sono ancora tanti giocatori della Juventus che non sono rientrati a Torino e che attendono notizie. E’ vero che con un doppio tampone si potrebbero ridurre le settimane di quarantena per chi rientra dall’estero, ma è altrettanto vero che, in caso di allenamenti in gruppo dal 18 maggio, il tempo inizia a stringere.

LEGGI ANCHE –>>Pallone d’Oro 2020, Ronaldo non è il favorito

Il primo tra tutti che attende notizie è ovviamente Cristiano Ronaldo, che si trova in Portogallo nella sua Madeira. Località meravigliosa che in questi giorni ha mostrato, per quanto possibile, a Georgina e Cristiano Jr. Il numero 7 della Juventus si è allenato con costanza e attende chiaramente una chiamata dalla società per far ritorno in Italia. Un ritorno, se vogliamo, agevolato, visto che si muoverebbe con un jet privato e da una distanza decisamente non lunghissima.

Al contrario invece dei tanti giocatori che si trovano in Sudamerica, da Higuain a Douglas Costa. Che – come sottolinea Il Corriere dello Sport – prima di sobbarcarsi una trasvolata oceanica vogliono che sia fatta chiarezza sulla serie A, su allenamenti e ripresa del campionato. Cosa che ancora non è stata fatta, anche se indubbiamente novità a riguardo arriveranno al massimo entro la metà della prossima settimana.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK