Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Pogba

Paul Pogba è uno dei nomi che è da tempo sul taccuino della Juventus. Ma su di lui avrebbe messo gli occhi anche l’Inter: la situazione.

Paul Pogba sembrerebbe esser destinato a lasciare il Manchester United. Tra le società interessate c’è oramai da tempo la Juventus. Il ritorno del francese è argomento di discussione in casa bianconera, con la società che potrebbe provare l’assalto già dalla prossima sessione di calciomercato. Tanto gli ostacoli però, tra cui anche la nutrita concorrenza. Tra le pretendenti potrebbe spuntare una squadra non troppo attesa, ossia l’Inter.

Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per Pogba

A parlare del futuro del transalpini sono addirittura i bookmaker. Secondo questi ultimi non è impossibile che il Polpo possa lasciare lo United per trasferirsi al Real Madrid. L’avventura spagnola è quotata 6,00. L’affare però si dovrebbe chiudere entro il prossimo 31 agosto. Da tenere in considerazione anche il suo trasferimento al Psg, eventualità che si può giocare a 6,50. Più difficile appare invece l’ipotesi Bayern Monaco (33,00). A 1,65 si c’è la permanenza al Manchester United, mentre a 2,75 ecco la Juventus. Attenzione però, come detto, all’Inter, scesa a 3,50. Sarà l’ennesimo duello di calciomercato tra bianconeri e nerazzurri? Difficile dirlo, ma chissà che questo non possa realmente accadere.

