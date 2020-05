Varriale al veleno, attacco alla Juventus e all’arbitro Orsato

Il giornalista Rai, Enrico Varriale, è tornato sulle dichiarazioni di Pecoraro sull’assenza dell’audio di Orsato e del Var in occasione di Inter-Juve 2-3.

Enrico Varriale non perde occasione, da sostenitore partenopeo qual è, di attaccare la Juventus sui suoi social di riferimento. Su Twitter non ha mancato di commentare un episodio arbitrale di due stagioni fa. Lo ha fatto esprimendo la sua pungente opinione a riguardo. Come sempre, però, è stato attaccato da alcuni tifosi bianconeri che non si sono trovati d’accordo con il suo pensiero attaccando il noto giornalista della Rai. Il pomo della discordia, a distanza di anni, è il presunto fallo effettuato da Pjanic ai danni di Brozovic. Era la sfida vinta 3-2 dalla Juventus grazie ad un gol di Higuain nei minuti finali. Il Napoli, il giorno dopo, perse lo scudetto in albergo.

Varriale al veleno contro la Juventus

Sul suo profilo Twitter ha scritto il seguente post: «É innegabile che Pecoraro abbia sbagliato tempi e contenuti del suo intervento. Detto questo, è innegabile che il mancato secondo giallo di Pjanic in Inter-Juve resti uno dei più inspiegabili e scandalosi errori arbitrali degli ultimi 20 anni. Solo chi è in malafede può negarlo».

Il tweet del giornalista

É innegabile che #Pecoraro abbia sbagliato tempi e contenuti del suo intervento.Detto questo,è innegabile che il mancato 2ndo giallo di #Pjanic in #InterJuve resti uno dei più inspiegabili e scandalosi errori arbitrali degli ultimi 20 anni. Solo chi è in malafede può negarlo. pic.twitter.com/HeOdACj1vB — enrico varriale (@realvarriale) May 3, 2020

