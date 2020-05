Quando si giocherà Juventus-Lione di Champions League? Una domanda che tanti tifosi si stanno facendo ormai da tempo. Ora sembrano esserci delle novità a riguardo.

Prima di guardare all’Europa però bisogna guardare ai campionati nazionali. La serie A ancora non è certa di ricominciare, ma l’intenzione dei club è stata chiara. Si punta agli allenamenti di gruppo a partire dal 18 maggio, mentre per la ripartenza del campionato si parla di metà giugno.

Ben diversa è la situazione per quanto riguarda la Ligue1. In Francia infatti le attività sportive sono state fermate fino alla fine di luglio e per questo motivo si è optato per la sospensione del campionato. Con il Psg che è stato decretato campione.

La data di Juventus-Lione

In Europa però il Lione dovrà onorare la Champions League qualora davvero si riprenderà a giocare anche questo torneo. E secondo Rmc Sport è stata già decisa la data nella quale si giocherà l’ottavo di finale di ritorno Juventus-Lione, vale a dire l’8 agosto. Ovviamente sempre tenendo conto dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Ricordiamo che è stata disputata la gara d’andata che ha visto l’undici allenato da Rudi Garcia vincere di misura grazie ad una rete di Tousart.

Sarebbero inoltre state già decise anche le date dei quarti di finale, che si dovrebbero disputare dal 10 al 12 agosto. Per arrivarci la Juventus sarà chiamata comunque ad una difficile rimonta, ma prima bisognerà avere la certezza di poter scendere in campo anche a livello internazionale.

