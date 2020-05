Juventus, anche Khedira rientra in Italia

Continuano i rientri degli stranieri in casa Juventus. La ripresa delle attività spinge i giocatori bianconeri che si trovavano all’estero a rientrare al più presto in Italia.

Il primo a essere tornato a Torino è stato Pjanic lo scorso 19 aprile, mentre il tanto atteso ritorno in Italia di Cristiano Ronaldo si è concretizzato nella serata di lunedì. Quindi ieri il ritorno del portiere Szczesny dalla Polonia. Insomma il gruppo di Maurizio Sarri torna ad essere sempre più numeroso.

Juventus, torna pure Khedira

Come riporta Tuttomercatoweb, nella serata di mercoledì è tornato in Italia un altro giocatore bianconero. Vale a dire Sami Khedira, che è rientrato con un volo privato che è atterrato a Caselle. Anche per lui adesso ci sarà da rispettare un periodo di quarantena, 14 giorni di isolamento durante i quali dovrà allenarsi presso la propria abitazione.

Quindi potrà tornare a lavorare, come si spera, con i compagni a partire dal prossimo 18 maggio. Tutto questo in attesa di avere notizie riguardo la ripartenza ufficiale del campionato di serie A, che potrebbe avvenire attorno alla metà di giugno.

