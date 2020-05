Ci sarebbe una clamorosa notizia di mercato in arrivo dalla Spagna, secondo cui ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di El Shaarawy in Italia, alla Juve!

Le indiscrezioni di mercato in arrivo dalla Spagna avrebbero del clamoroso, infatti secondo todofichajes.com potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Serie A di Stephan El Shaarawy. L’indiscrezione di mercato parla di una possibile trattativa tra la Juventus e Shanghai Shenhua per l’ex Roma e Milan. I contatti fra i due club avrebbero già superato la fase dell’interesse facendola diventare propria e vera trattativa, infatti potrebbero esserci aggiornamenti in merito già nelle prossime settimane. Il giocatore tornerebbe volentieri in Italia, già in diverse occasioni ha dichiarato la nostalgia per il calcio italiano e per la serie A, la possibilità di tornare e farlo in grande alla Juventus, sarebbe un reale sogno per Stephan. Così da poter riconquistare, anche da seconda linea, una nomea nel calcio europeo e una possibilità di giocarsi l’europeo previsto per la prossima estate.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: bianconeri su El Shaarawy

Negli scorsi mesi si era già varcata una possibilità di vedere El Shaarawy in bianconero con tanto di benestare di mister Sarri, ora quell’ipotesi potrebbe diventare realtà. In attesa di ulteriori novità in merito già nelle prossime settimane, con la Juventus ufficialmente molto attiva sul mercato offensivo.

