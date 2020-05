Jorginho, la Juventus ha presentato una prima offerta al Chelsea

Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Express, la Juventus avrebbe già avviato i primi contatti con il Chelsea. Prima offerta per Jorginho di 40 milioni.

Non è un mistero che il rendimento di Pjanic non è stato all’altezza delle aspettative, tant’è che il club non direbbe certo di no nel caso in cui arrivasse una offerta importante per il bosniaco. Ma con chi sostituirlo? Sandro Tonali resta un obiettivo della Juve, Arthur il preferito di Sarri. Ma c’è anche un altro nome che stuzzica la fantasia dei tifosi. Si tratta di Jorginho, esploso col “comandante” proprio a Napoli.

Jorginho, prima offerta della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Express, la Juventus avrebbe già avviato i primi contatti con il Chelsea. Questo per sondare il terreno a proposito di un possibile acquisto di Jorginho, vero pallino del tecnico Maurizio Sarri. I Blues non hanno chiuso la porta alla possibile cessione, ma hanno risposto chiedendo non meno di 35 milioni di sterline, ovvero 40 milioni di euro. Un’eventuale arrivo dell’italo-brasiliano porterebbe alla cessione di Miralem Pjanic e il bosniaco piace proprio al Chelsea, tra le altre squadre. Insomma, il calciomercato bianconero è pronto ad esplodere

