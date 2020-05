Juventus, le ferite di Dybala: ecco chi lo ha deluso

La Juventus può sorridere. Finalmente Paulo Dybala ha sconfitto il Coronavirus. L’ultimo tampone ha dato esito negativo e l’attaccante argentino può adesso sorridere e guardare con fiducia al futuro.

Ancora è presto per rivederlo in campo, ma oggi Dybala sarà già presente alla Continassa per parlare con i medici e programmare il suo ritorno. Non si sa se e quando la serie A ripartirà, ma negli ultimi giorni le possibilità sono aumentate e il numero dieci vuole ovviamente farsi trovare pronto.

In ogni caso le sue quotazioni sono sempre più in aumento e attorno a lui sarà costruita la Juventus del futuro, se è vero anche che si sta parlando del rinnovo contrattuale. Questa esperienza della convivenza con il Coronavirus lo ha maturato ancora di più.

LEGGI ANCHE –>>Champions League, ecco la data probabile di Juventus-Lione

Le fughe di notizie su Dybala

Per lui non sono state settimane semplici. Ha saputo di essere positivo il 21 marzo insieme alla fidanzata Oriana e ha dovuto convivere a lungo con la malattia, nonostante i sintomi man mano si fossero affievoliti. Come riporta la Gazzetta dello Sport le sue condizioni sono sempre più migliorate e la forza mentale che ha sempre dimostrato lo ha aiutato.

A ferirlo solamente le voci che sono arrivate dalla Spagna riguardo una sua nuova positività. Fughe di notizie che poi si sono rivelate – come è facilmente comprensibile – infondate. Paulo Dybala sta bene e non vede l’ora di tornare ad essere decisivo per la sua squadra.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK