Calciomercato Juventus, Meunier si allontana?

Il nome di Thomas Meunier è da tanto tempo sul taccuino della Juventus. Ma qual è la situazione del terzzino belga? Ecco le ultime.

Thomas Meunier è uno dei giocatori a parametro zero senza alcun dubbio tra i più appetibili sul palcoscenico internazionale. Il terzino belga non ha infatti rinnovato con il Paris Saint-Germain e su di lui quindi potrebbe scatenarsi una sorta di vera e propria asta. Il poterlo acquistare spendendo solo per l’ingaggio è sicuramente un aspetto che lo rende ancor più desiderato. Tra le squadre interessate c’è da tempo anche la Juventus. Le ultime novità però sembrerebbero rallentare questa possibile trattativa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Meunier alla Juventus, Calciomercato: tanta concorrenza per il belga

Calciomercato Juventus, Meunier può restare al Psg

Infatti, secondo quanto ha dichiarato il calciatore stesso a ‘France 2’ questo starebbe ancora sperando ancora nel rinnovo con il club francese. Ora non resta che capire quale sarà la volontà di Leonardo e della dirigenza parigina. Insomma, il tutto appare in continua evoluzione. I bianconeri non possono che restare alla finestra.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK