Il Coronavirus cambia il calcio: UFFICIALE la modifica al regolamento

Il Coronavirus ha sicuramente portato delle modifiche nel mondo del calcio. Ecco qual è l’ultima novità che riguarda il regolamento.

Tanti cambiamenti e novità. Può essere descritto in questo modo quello che sta capitando e che capiterà nel mondo del calcio a causa dell’emergenza Coronavirus. Ed ecco che l’International Football Association Board (Ifab) ha dato l’ok e l’assenso al cambiamento temporaneo della regola sulle sostituzioni, portandole a cinque. La proposta e la richiesta era stata avanzata un po’ di tempo fa dalla Fifa per far fronte al dispendio fisico imposto dalle tante partite in un breve lasso di tempo che saranno necessarie per portare a termine i vari campionati.

Coronavirus, l’Ifab dice sì alle cinque sostituzioni

“L’International Football Association Board (IFAB) ha accettato di apportare una modifica temporanea alle leggi del gioco sulla base di una proposta ricevuta dalla FIFA che cerca di proteggere il benessere dei giocatore”, questo è quanto si legge nel comunicato. Tuttavia, per evitare eccessive interruzioni del gioco, ogni squadra avrà solo tre opportunità per effettuare sostituzioni. Queste ultime possono anche essere effettuate a metà tempo. Va infine chiarito e detto che, nel caso in cui entrambe le squadre effettuano una sostituzione contemporaneamente, questa sarà considerata una delle tre opportunità per ciascuna squadra.

