Juventus, ecco le indiscrezioni sulla maglia per la prossima stagione

Altre indiscrezioni per quel che riguarda la maglia della Juventus per la prossima stagione. Ecco che cosa si sa fino a oggi.

Le ultime indiscrezioni sulle maglie della Juventus per la prossima stagione sono state rilanciate dal sito Footyheadlines. La maglia home dovrebbe essere diversa da quanto emerso dalle voci fino a qui uscite e circolate. Secondo quanto rivelato infatti le strisce hanno realmente l’effetto pennellato, ma si trovano sostanzialmente su tutta la maglia. C’è poi meno bianco del previsto e molto più nero, mentre sono confermati gli inserti in oro: il logo del club, il marchio Adidas e lo sponsor tecnico Jeep, bordato di nero per avere un maggior risalto.

Juventus, come saranno le nuove maglie?

Le tradizionali strisce dell’Adidas si dovrebbero trovare sui fianchi e sono anch’esse in color oro. Il retro dovrebbe seguire lo stesso tema della parte frontale con nomi e numeri che, salvo clamorose sorprese, saranno come il main sponsor, ossia in coloro oro con bordo nero. La presentazione della nuova maglia era inizialmente prevista per il mese di maggio, ma non è ancora chiaro se all’eventuale ripresa della Serie A la Juventus decida di scendere in campo già con la nuova maglia oppure se usare ancora quella attuale. Insomma, tutto è in evoluzione.

