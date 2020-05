Chiellini: «Balotelli e Felipe Melo persone negative. L’Inter…»

Chiellini ha anticipato in un’intervista il contenuto della sua biografia “Io Giorgio” che uscirà il prossimo 12 maggio. Frecciate ad Inter e Balotelli.

“io Giorgio” è la biografia che martedì 12 maggio uscirà in tutte le librerie. Chiellini, capitano della Juventus, ne ha anticipato qualche contenuto in un’intervista a Repubblica. «Non volevo parlare male di nessuno, ma avrei nascosto una parte di me. Nel libro dico che Balotelli è una persona negativa e senza rispetto per il gruppo e lo confermo. Nella Confederations Cup in Brasile nel 2013 non ci diede una mano in nulla, roba da prenderlo a schiaffi. Sono rimasto molto deluso anche da Felipe Melo, il peggio del peggio. Con lui si rischiava sempre la rissa e dissi anche ai dirigenti della Juve che era una mela marcia. Per quanto mi riguarda il problema non è se giochi bene o male, ma se dentro non hai niente. Una volta può andare bene, ma se questo atteggiamento è ricorrente allora no».

Chiellini e l’Inter

Chiellini approfondisce il discorso e passa alla rivalità più forte che esiste in Italia. «Sportivamente odio i nerazzurri, come Michael Jordan odiava i Pistons. L’odio sportivo è quel fattore che ci fa dare quel qualcosa in più per superare l’avversario. Se gli si dà il giusto significato è una componente essenziale dello sport. Fuori dal campo però finisce tutto e uno dei messaggi che mi hanno fatto più piacere quando mi sono rotto il ginocchio è stato quello di Javier Zanetti»

