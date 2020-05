Calciomercato Juventus, il Real Madrid molla Pogba?

Paul Pogba è un nome che è da tempo sul taccuino della Juventus. E ora per i bianconeri sembrerebbe venir meno una concorrente.

Paul Pogba è da tempo nel mirino della Juventus. L’ipotesi di un suo ritorno stuzzica e non poco la fantasia della dirigenza bianconera. Uno dei grandi ostacoli per la fumata bianca pareva essere la concorrenza del Real Madrid, con Zidane che avrebbe messo il nome del suo connazionale in cima alla lista dei suoi desideri. Ma ecco che dalla Spagna, secondo quanto rivelato e riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, arriverebbero dei segnali di disimpegno del club iberico. Insomma, una concorrente potrebbe incredibilmente defilarsi e venire meno.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: segnali importanti

Questo raffreddamento sarebbe una decisione di Florentino Perez in persona. Un vantaggio senza alcun dubbio non indifferente per la Juventus, che ora dovrebbe però riuscire nel compito più difficile: convincere il Manchester United. In un’operazione infatti la questione economica non può non farla da padrone. E tra l’altro una delle voci più rilevanti sarebbe lo stipendio francese. L’ingaggio di Pogba, che, con in bonus, tocca i 20 milioni di euro, non rientrerebbe nei parametri bianconeri. Dunque sarebbe necessario un piccolo sacrificio del francese.

C’è però un altro tassello che potrebbe far ben sperare. Il riferimento è ai mal di pancia sempre più forti di Adrien Rabiot. L’ex Psg, che rientrerà l’ultimo giorno utile dalla Costa Azzurra, potrebbe lasciare la Juventus per accasarsi in Premier, proprio al Manchester United come eventuale sostituto di Pogba. Ed ecco che potrebbe farsi strada l’ipotesi di uno scambio, che rappresenterebbe un vero e proprio lieto fine per tutti. Troppo presto per farsi illusioni, ma si sa le vie del calciomercato sono infinite.

