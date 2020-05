Juventus, Irene Berzero tifa per te

La modella italo dominicana Irene Berzero non ha mai nascosto il suo tifo per la Juventus. E ora non vede l’ora che si torni in campo.

Novarese, ma di origini sudamericane, più precisamente dominicane. Questa è Irene Berzero. La modella si è fatta pian pian conoscere dal grande pubblico dal 2013, con l’apertura del suo blog. “È stata un’esperienza molto positiva che sicuramente rifarei, anche se col passare del tempo ho preferito dedicarmi maggiormente ai social“, queste le sue parole in un’intervista di un po’ di anni fa. Ma ciò che lei non ha mai nascosto è la sua passione per la Juventus.

Irene Berzero, la Juventus nel cuore

Sangue e cuore caliente, viste le sue origini, ma la sua fede calcistica è tinta di bianconero. Le bella Irene non ha mai fatto mistero di ciò. E quindi, come tutti i supporter, non può che attendere la ripresa del campionato di Serie A per tornare a tifarla. E la sua bellezza e le sue curve non possono che colpire e attirare l’attenzione di tutto il popolo juventino.

