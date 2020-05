Juventus, su twitter spuntano le nuove maglie da trasferta

Pubblicate le foto delle nuove maglie da trasferta della Juventus. Ecco gli scatti che stanno facendo discutere i sostenitori bianconeri.

La Juventus come ogni anno cambierà look. Per ciò che concerne i suoi prodotti, iniziano a circolare sul web le nuove foto delle maglie da trasferta. Questa mattina è su Twitter che con insistenza si commentano le fotografie. Eccole.

Le foto delle nuove maglie della Juventus

⚡️ ESCLUSIVA: Nuova proiezione maglia #Away #Juve 2020/21.

Template Condivo20. Sono previsti inserti “painted” sulle maniche. A livello esemplificativo ecco una doppia ipotesi: a sx pennellate sui bordini, a dx pennellate libere. #JuJersey ➡️Seguici su https://t.co/3S3caotOBc pic.twitter.com/hHruSG6kz7 — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) May 9, 2020

⚡️ESCLUSIVA: Terza proiezione maglia #Third #Juve 2020/21.

Aggiornata la texture “painted”, che dovrebbe essere caratterizzata da chiazze più larghe. Loghi e sponsor in colore “stone”. Doppia ipotesi colore per bordini e colletto. #JuJersey ➡️Seguici su https://t.co/3S3caotOBc pic.twitter.com/8XEshBB34u — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) May 9, 2020

