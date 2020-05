Arthur e Pjanic, si infittiscono i contatti tra la Juve e il Barcellona

Arthur sembra la pedina giusta per privarsi del bosniaco. Juventus e Barcellona stanno dialogando molto su come venire a capo della situazione.

Arthur resta l’obiettivo principale per il centrocampo della Juventus. Proseguono i contatti tra blaugrana e bianconeri, ragionamenti in atto per cercare di imbastire vere e proprie operazioni. Con due giocatori – al momento – in prima fila: il brasiliano e Miralem Pjanic. Il carioca è stimato sia dai dirigenti sia da Maurizio Sarri. Sarebbe quindi il rinforzo ideale per dare nuovi soluzioni a una mediana proiettata a cambiare decisamente volto. Il bosniaco, finito nel mirino dei catalani da tempo, dal canto suo potrebbe integrarsi agevolmente negli aulici meccanismi catalani.

Arthur, paratici ci prova. Ma il Barca…

A parlare del possibile affare è il portale goal.com. «Una sessione differente – scrive -. Una sessione inevitabilmente impattata dal coronavirus. Il prossimo mercato darà spazio alle idee e soprattutto agli scambi, quest’ultimo argomento caro alla Juventus. Tra campo e bilancio, dunque, il CFO Fabio Paratici si prepara a fare la voce grossa. Puntando a innalzare il tasso qualitativo della rosa. Allora spazio ai dialoghi con i top club internazionali, cercando soluzioni intriganti e provando a sfruttare opportunità imperdibili. Arthur è l’uomo giusto.

