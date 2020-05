Il giovane centrocampista francese Edouard Michut è il nome di mercato che sta interessando i bianconeri, in patria viene definito “il nuovo Verratti”

Come ormai dichiarato l’imprint del calciomercato bianconero del presente e del futuro sarà improntato soprattutto su giovani profili, giocatori che possano dare quella qualità nel tempo e, quindi, scommesse certe che siano importanti per il presente ma che abbiano anche una prospettiva futura, dato che la rosa bianconera non è proprio delle più giovani. Molti sono i profili presi sotto esami dall’entourage della Juventus, Fabio Paratici avrebbe identificato un’ennesima occasione, che potrebbe dare qualità a lungo termine, stiamo parlando del giovane centrocampista francese Edouard Michut.

Calciomercato Juventus, bianconeri su una giovane promessa del Psg

Edouard Michut è un giovane centrocampista francese proveniente proprio dal vivaio del Paris Saint Germain. In patria ha ricevuto parecchi apprezzamenti, tanto che per molti ha addirittura raggiunto la nomea di “nuovo Verratti”, in pocheparole Michut è un predestinato. Come riferiscono diverse fonti di mercato estere, in questo caso Sky Sport UK, la Juventus avrebbe in piano di ringiovanire la propria rosa con innesti che possano, appunto, garantire un ringiovanimento generale ma allo stesso tempo mantenere la qualità a cui si è abituati. Aggiungendo tasselli importanti che possano comunque fare la differenza in campo internazionale. Il giovane francese Michut sembra avere il pshisique du role ideale, infatti in patria i paragoni non si risparmiano tanto da accomunarlo ad uno dei più talentuosi centrocampisti in Ligue 1, stiamo parlando proprio dell’italiano Marco Verratti. Ad essere interessate a Michut però, ci sarebbero anche altre squadre di caratura internazionale, stiamo parlando di Manchester City e Barcellona. Un interesse concreto che potrebbe far nascere una vera e propria trattativa fra i bianconeri e il Psg, così da prendere già un talento per il futuro.

