Juventus, Rabiot e Higuain rischiano di diventare dei casi?

La Juventus da qualche giorno ha riaperto le porte del proprio centro sportivo. Prime visite e primi allenamenti individuali nella speranza che la serie A possa ripartire a breve. Non ci sono ancora certezze, ma nell’eventualità bisognerà farsi trovare pronti.

Nei giorni scorsi sono rientrati alla base quasi tutti i giocatori che hanno trascorso il loro periodo di quarantena all’esterno. Primo tra tutti Pjanic, quindi Ronaldo e via discorrendo. Rimangono fuori solamente due elementi, che non a caso sono anche giocatori in odore di calciomercato.

Parliamo di Higuain e di Rabiot. Il primo si trova ancora in Argentina, il secondo nella sua Francia. E probabilmente attenderanno il via libera che dovrà – ufficiale – per gli allenamenti individuali, prima di tornare a Torino. Higuain è volato a Buenos Aires per stare vicino alla madre, malata, e per questo motivo – come sottolinea La Gazzetta dello Sport – la Juventus non è affatto preoccupata riguardo il suo caso. E’ vero che il suo futuro rimane nebuloso (ultimo anno a Torino o cessione in estate?) ma è altrettanto vero che la professionalità del bomber argentino non è in discussione. Tornerà non appena sarà necessario.

Da capire invece di meno la scelta di Rabiot di non accodarsi ai suoi compagni di squadra. Per il francese, che quest’anno con Sarri non è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare fisso in squadra, è un periodo nel quale arrivano le prime sirene di calciomercato. Si vocifera per lui l’interesse di alcun squadre della Premier.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK