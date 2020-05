Cristiano Ronaldo, Wenger lo stronca: «La sua era sta finendo»

L’ex allenatore dell’Arsenal non usa mezzi termini per parlare del calciatore più forte del mondo. Wenger. «L’era di Cristiano Ronaldo sta finendo».

«Non si erano mai visti prima giocatori come Cristiano Ronaldo e Messi che possono creare qualsiasi cosa in ogni momento». Parole di Arsene Wenger, storico tecnico dell’Arsenal che da Talk Sport ha commentato il presente. «Credo che il loro regno stia per finire. Si sta affacciando una nuova generazione di campioni e chi prenderà il loro posto gioca nella stessa squadra. Si tratta di Mbappè e di Neymar». Le sue frasi suonano un po’ strane, anche perché sebbene il francese sia poco più che un adolescente, il calciatore carioca ha ormai 28 anni.

Cristiano Ronaldo, grandi allenamenti

Nel frattempo Cristiano Ronaldo continua ad allenarsi in isolamento per farsi trovare pronto il giorno della ripresa delle sessioni collettive. A tal proposito, ha lanciato un nuovo profilo Instagram che ha già 473 mila follower. Sono 15 i post pubblicati tra video e foto degli allenamenti con l’obiettivo di insegnare agli utenti come tenersi in forma. Di cosa stiamo parlando? Del nuovo profilo Instagram di CR7. Si chiama “cr7fitnessbycrunch”, CR7 l’ha lanciato da poche ore riscuotendo già un incredibile successo.

