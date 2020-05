Pjanic lascia la Juventus, Calciomercato: offerta dalla Spagna?

Miralem Pjanic potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Il futuro del centrocampista sarà in Spagna.

Miralem Pjanic è uno dei quei nomi attorno a cui potrebbe ruotare la prossima sessione di calciomercato. Il giocatore bosniaco, vista anche lo scarso rendimento degli ultimi mesi, potrebbe essere destinato a lasciare la Juventus e a cercare fortuna altrove. Ma quale potrebbe essere la squadra più interessata e attiva sul centrocampista? Appare cosa ben nota l’interesse del Barcellona, che potrebbe presentare a breve un offerta, potendosi giocare anche la carta Arthur, che sembrerebbe interessare ai bianconeri. Ma qual è la situazione?

Calciomercato Juventus, che futuro per Pjanic

Ed ecco che, secondo quanto ritrovato dal quotidiano catalano ‘Sport’, l’accordo tra le parti sarebbe addirittura già stato trovato. Il buon Mire sarebbe pronto a legarsi al club blaugrana con un contratto di quattro anni. Andrebbe però inserito l’ultimo pezzo del puzzle per arrivare alla fumata bianca definitiva. Infatti il club spagnolo vorrebbe inserire nell’affare Rakitic, La Vecchia Signora però, come detto, sembrerebbe preferire Arthur.

Per di più i media iberici hanno sottolineato come la trattativa potrebbe davvero decollare da un momento all’altro. Ma un ostacolo potrebbe esser rappresentato dal pensiero dei tifosi. Lo stesso ‘Sport’, da sempre molto vicino al mondo Barcellona, ha lanciato un sondaggio sul proprio portale, con il quale ha chiesto ai suoi lettori se acquisterebbero Pjanic. Per quasi l’80% dei votanti la risposta è stata un no secco. Solo il 20% accoglierebbe a braccia aperte il bosniaco a Barcellona. Insomma, qualcuno potrebbe storcere il naso in caso di fumata bianca. Ora non resta che attendere che cosa accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

