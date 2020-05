Tardelli, attacco frontale a Chiellini: «Prenda esempio da Scirea»

Tardelli non ha mandato giù le dichiarazioni di Chiellini nei confronti dell’Inter e di due sue ex compagni di squadra. «Parole che non sono tollerabili».

Per Tardelli, Giorgio Chiellini ha utilizzato «parole dure nei confronti di compagni-colleghi. Questi invece dovrebbero considerarlo un punto di riferimento». L’ex calciatore critica anche la dichiarazione di “odio sportivo” nei confronti dell’Inter («L’odio dichiarato verso un altro club crea odio»). Poi consiglia a Chiellini i modelli da cui prendere esempio: «Da capitani come Zoff e Scirea ho imparato il rispetto per l’avversario anche nella lotta più dura».

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, asse con la Roma: scambio in arrivo?

Tardelli, che bacchettata a Chiellini

Fatto sta che le dichiarazioni di uno dei simboli della Juventus continuano a far discutere. L’autobiografia del difensore tra i più forti del mondo sarà pubblicata martedì 12. All’interno della sua autobiografia, nei confronti di Mario Balotelli e Felipe Melo, ci sono diversi attaccati. Marco Tardelli, storico ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana, non ha gradito. non ha gradito specialmente i termini utilizzati dal capitano bianconero. Lo ha rimproverato con un lungo messaggio pubblicato attraverso il suo profilo Twitter: «Sono veramente dispiaciuto delle dichiarazioni di Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale, della Juventus e uomo di spicco nel direttivo AIC».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK