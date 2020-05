Calciomercato Juventus, asse con la Roma: scambio in arrivo?

Calciomercato Juventus: potrebbe crearsi un vero e proprio asse di mercato tra i bianconeri e la Roma. Ecco il possibile scambio.

Il calciomercato è uno degli argomenti più trattato in questo periodo di pausa del campionato. Non vi è però alcun dubbio che l’emergenza Coronavirus avrà della conseguenze economiche anche per il mondo. Ed ecco che, in sede di trattativa, a dominare potrebbero essere gli scambi. In casa Juventus sono tanti i nomi sul taccuino, ma ecco che, proprio per difficoltà finanziarie, potrebbero esser utilizzate alcune contropartite tecniche.

Calciomercato Juventus, scambio in arrivo con la Roma?

Nei giorni scorsi si è tornato a parlare di Nicolò Zaniolo. Nonostante l’infortunio, il 20enne è sempre nel mirino di Fabio Paratici e degli uomini di calciomercato bianconeri. Il 20enne è senza alcun dubbio un nome che stuzzica le fantasie, ma sarà difficile convincere la Roma a privarsi del suo gioiello più importante. Tutto però, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, potrebbe essere legato a uno scambio con Federico Bernardeschi, che da tempo viene accostato ai capitolini.

Qual è quindi la situazione? Difficile dirlo al momento, ma ciò che appare più probabile, i giallorossi, nel caso in cui non dovesse andare a buon fine la cessione al gruppo Friedkin, potrebbe anche pensare al sacrificio di un pezzo da 90. Zaniolo o Pellegrini potrebbero quindi essere tra i sacrificabili. La Juventus quindi non può che restare alla finestra.

