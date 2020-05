L’Uefa smentisce Aulas: “Nessuna decisione per Juventus Lione”

Quando si giocherà Juventus Lione? L’Uefa ha smentito quando detto e dichiarato dal patron della squadra transalpina Aulas.

La data di Juventus Lione è uno degli argomenti di discussione che più attirano l’attenzione quando si parla di un’eventuale ripartenza della Champions League. Nelle scorse ore il patron dei transalpini Aulas ha indicato nel prossimo 7 agosto il giorno del recupero della sfida. Immediata è stata però la smentita immediata da parte dell’Uefa, tramite un suo portavoce: “Nulla è stato deciso, niente di niente“.

Juventus Lione, nessun recupero il 7 agosto

D’altronde tutto sembra esser legato e dipendere dalla ripresa dei vari campionati nazionali. Per il momento sotto questo punto di vista non vi è alcun tipo di certezza. Insomma, anche per il governo del calcio europeo sarà difficile individuare date certe per il ritorno della Champions League. Non resta che attendere l’evoluzione della situazione e dell’epidemia.

