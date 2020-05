Calciomercato Juventus, mezza rivoluzione a centrocampo

Quella che la Juventus potrebbe fare nel prossimo calciomercato estivo sarà di fatto una rivoluzione. Perché tanti giocatori sembrano destinati a cambiare maglia e l’organico a disposizione di Sarri potrebbe subire diversi cambiamenti. Non cambia invece l’obiettivo del club bianconero, che è quello di primeggiare in Italia e in Europa.

Come sottolinea calciomercato.it è soprattutto dalla cintola in sù che potrebbero esserci diversi cambiamenti. Specie sulla linea mediana si pensa a rivoluzionare il parco centrocampisti da mettere a disposizione del tecnico. Pjanic sempre più verso la cessione. Il bosniaco ha tanti estimatori e la sua quotazione è alta. Potrebbe essere ceduto per far cassa o essere inserito in qualche scambio importante. Potrebbe salutare pure Khedira e non è da escludere nemmeno la partenza di Rabiot.

Calciomercato Juventus: scambi in cantiere?

Il francese infatti potrebbe essere una pedina preziosa da scambiare per arrivare al sogno di calciomercato della Juventus, vale a dire il ritorno a Torino di Paul Pogba. Rabiot piace allo United e si potrebbe pensare ad intavolare uno scambio tra big con i Red Devils.

A proposito di scambi, si era parlato nelle scorse settimane di una trattativa con la Roma che avrebbe portato Cristante e Mandragora a cambiare casacca. Trattativa arenata perché Fonseca non avrebbe intenzione di cedere il suo mediano. L’altro grande obiettivo della Juventus è quello di riuscire ad arrivare a Niccolò Zaniolo, giovane stella della Roma. I bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto Bernardeschi, ma i giallorossi hanno blindato il loro gioiello.

Ci saranno novità anche in attacco, indipendentemente o meno dal futuro di Higuain. L’argentino è pronto a onorare il suo contratto fino al 2021, ma potrebbe anche dire addio alla Juve quest’estate. Quel che è sicuro è che si cercherà un nuovo centravanti. Icardi resta in pole position, ma c’è anche la possibilità di arrivare ad un altro bomber di spessore come Milik.

