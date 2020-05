Arthur, Pjanic, De Sciglio: Aguilar svela il mercato della Juve

Francesc Aguilar, firma del “Mundo Deportivo”, svela le strategie della Juventus per arrivare ad Arthur. Con Paratici che sa tessere le sue trame…

Sono partiti da tempo i discorsi avviati dal Barcellona con la Juventus per portare Pjanic al “Camp Nou” in cambio di Arthur. «Il problema è che il brasiliano non vuole lasciare il Barcellona – spiega Aguilar del “Munfo Deportivo” a Calciomercato.it -. Ha detto no all’Inter e ora sta rifiutando la Juventus. Bisognerà convincerlo per poter sbloccare lo scambio. Piace molto anche Tonali, però il Brescia chiede una cifra elevata che il Barcellona, al momento, non può mettere sul piatto!. Il club presieduto dal Josep Bartomeu dovrà sì rinforzare la squadra, ma anche sfoltire decisamente la rosa e abbassare il tetto salariale.

Non solo Arthur, parte anche De Sciglio

Aguilar non si limita a discutere dello scambio tra Juventus e Barcellona. Parla anche della girandola dei terzini che sta per partire in tutta Europa. «L’idea è di una carambola con Semedo al City, Cancelo all’Inter e De Sciglio dalla Juve al Barcellona. Nasce per portare denaro nelle casse degli spagnoli, utile a pagare il cartellino di Martinez ai meneghini».

