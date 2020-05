Calciomercato Juventus, asse con il Barcellona: tutti i nomi

Calciomercato Juventus: vero e proprio asse tra la società bianconera e il Barcellona. Ma quali potrebbero essere i nomi sul tavolo?

Arthur e Pjanic. Ma non solo. La prossima sessione di calciomercato potrebbe creare un vero e proprio asse tra la Juventus e il Barcellona. Lo scambio tra il brasiliano e il bosniaco potrebbe essere la trattativa più importante, ma non l’unica. Infatti il tutto da duo potrebbe diventare, come riportato da ‘Tuttosport’, una triade, con l’inserimento di De Sciglio, finito nel mirino del club catalano. Ma i nomi che potrebbero finire sul tavolo diventerebbero anche altri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, tutti i nodi da sciogliere

Calciomercato Juventus, quante trattative con il Barcellona

Quali sarebbero gli altri giocatori in ballo? Da valutare, in casa piemontese, la situazione di Rugani e Romero. Il primo ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e già nel mese di gennaio si era parlato di un suo possibile addio. Discorso diverso per l’argentino, in prestito al Genoa ma che in estate potrebbe sbarcare in quel di Torino. I due calciatori però potrebbero diventare pedina di scambio. Ed ecco che, in casa Barcellona, due nomi che potrebbero attirare l’interesse della Juve sono Semedo e Todibo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Rugani al Milan, la Juventus chiede una contropartita importante

Il terzino portoghese è della scuderia di Jorge Mendes e questo potrebbe favorire la trattativa, che si potrebbe impostare come uno scambio con De Sciglio, nonostante la differenza di valutazione tra i due. Ma per pareggiare i conti potrebbe arrivarne addirittura un terzo, con protagonista il difensore classe ’99, esploso a Tolosa. E in ballo, come detto, potrebbero esserci proprio, come detto, Rugani e Romero, con i catalani che preferirebbero l’ex Empoli. Insomma, una serie di incastri da perfezionare per un asse che via via dovrebbe diventare sempre più caldo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK