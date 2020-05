Juventus, senti Pirlo: “Tonali è un centrocampista completo”

Andrea Pirlo, ex centrocampista della Juventus, ha espresso un suo pensiero sulle qualità di Sandro Tonali. Queste le sue parole.

Sandro Tonali è uno dei nomi che è da tempo sul taccuino della Juventus. Il centrocampista del Brescia ha davvero convinto e colpito tutti per le sue qualità e la sua personalità. I bianconeri dovranno quindi fare i conti con la concorrenza, rappresentata in primis dall’Inter. Insomma, non resta che attendere quello che accadrà nei prossimi mesi.

Juventus, Pirlo incensa Tonali: le sue parole

Il 20enne è stato più volte definito l’erede di Pirlo. A parlare di lui è stato proprio l’ex centrocampista della Vecchia Signora. Queste le sue parole, dette in una diretta Instagram: “Dicono che Tonali possa essere il mio erede. Secondo me come tipo di calciatore non mi assomiglia. Diciamo che mi assomiglia di più per i capelli lunghi e per il fatto che giochi nel Brescia. Per me è un altro tipo di giocatore, sicuramente molto più completo di me, sia in fase difensiva che di impostazione. Insomma, è un mix tra me e altri giocatori. Sicuramente è il più promettente dei centrocampisti che ci sono in Italia. Non lo vedo come un erede, perché il modo di giocare è diverso, però diventerà sicuramente un grande giocatore“. Dunque la tanta attesa benedizione è arrivata.

