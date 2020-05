Marotta sembra voler fare sul serio per il giovane obiettivo di mercato bianconero Sandro Tonali, il centrocampista piace anche all’Inter, ecco gli scenari

Sandro Tonali è fra gli obiettivi primi nella lista bianconera del ds Paratici per la rosa del prossimo anno, centrocampista completo, Tonali è stato da molti già definito il vero erede di Andrea Pirlo e viste le sue indubbie qualità è entrato a tutti gli effetti nel giro della Nazionale maggiore italiana, diventando una pedina fondamentale. Per portarlo in bianconero Paratici starebbe già studiando la strategia opportuna, ma a cambiare i piani potrebbe esserci l’Inter di Beppe Marotta che avrebbe identificato nel profilo di Tonali l’erede perfetto di un centrocampo ancora non perfetto per l’Inter di Conte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Vieri: “In bianconero ero un animale, squadra incredibile”

Calciomercato, Marotta sfida la Juventus: corsa a due per Tonali

Intervenuto in radio l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato proprio di Sandro Tonali, ecco le sue parole: “Il ragazzo è molto giovane e sicuramente promettente. Su di lui c’è la fila, vedremo. Comunque, al momento non ci sono altre novità”. Parole che lasciano un dubbio fortissimo, già il fatto di averne parlato potrebbe significare un interesse concreto dell’Inter, che conoscendo Marotta, quando alle domande risponde in modo sibillino, lascia sempre un grande dubbio ed è innegabile che in corsa alla Juventus per l’acquisto di Sandro Tonali potrebbe proprio esserci l’Inter di Marotta. Si è inoltre parlato di Lautaro, anch’esso finito più volte in ottica mercato Juventus, con dei sondaggi sull’argentino, alla domanda su Lautaro Martinez, Marotta ha risposto: “Lautaro? Per ora tutto fermo. Non ci sono novità”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Higuain al River Plate, arrivano le dichiarazioni del padre

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK