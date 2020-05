Pogba alla Juventus «solo se Cristiano Ronaldo lascia il club»

Dall’Inghilterra un’indiscrezione che manda in fibrillazione i tifosi della Juventus. Pogba tornerebbe in bianconero solo con l’addio di Ronaldo.

«La Juventus potrebbe permettersi di far firmare nuovamente Paul Pogba quest’estate soltanto se Cristiano Ronaldo si ritirasse». E’ quanto sostiene sulle colonne del Sun l’esperto di calcio europeo Gabriele Marcotti mentre la pandemia di Coronavirus aumenta i problemi finanziari dei club. Il centrocampista, si sa, è in cima ai pensieri di Fabio Paratici ed anche Sarri lo accoglierebbe a braccia aperte. E’ tuttavia anche un obiettivo del Real Madrid. Paul ha ancora due anni di contratto all’Old Trafford e Marcotti crede che il prezzo di partenza sia di 100 milioni di sterline.

Per Pogba c’è Rabiot come contropartita

«Alla Juventus stanno pensando a qualcosa di complicato, in cui Miralem Pjanic va a Barcellona e Pogba rientra a Torino» ha aggiunto Marcotti. Lo stipendio del mediano sarebbe altissimo. «Ma per come sono ora i suoi salari, non penso che la Juventus possa trovare la quadra, a meno che Cristiano non si ritiri o venga ceduto. Il che ovviamente sarebbe negativo per altri motivi». Come parziale contropartita allo United finirebbe Adrien Rabiot.

