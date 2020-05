Calciomercato Juventus, è rottura totale con Rabiot: la situazione

Rottura totale tra Adrien Rabiot e la Juventus. L’addio del centrocampista francese appare ormai un qualcosa di inevitabile.

Il calciomercato estivo in casa Juventus potrebbe essere caratterizzato anche da alcune cessioni. Uno dei nomi destinati a salutare Torino potrebbe essere quello di Adrien Rabiot. Il francese non ha mai pienamente convinto e non sembra essersi inserito nelle idee e negli schemi tattici di Maurizio Sarri. Ma nel rapporto tra la società bianconera e il transalpino ci sarebbe stata la classica goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. A rivelare cosa sarebbe accaduto è stata l’edizione odierna de ‘La Stampa’, ma anche il noto giornalista Giovanni Capuano con un tweet: “Rabiot non rientra per protesta. Non era d’accordo con il taglio dello stipendio della Juventus e sta mettendo in atto una forma di sciopero personale, non aderendo alla possibilità di allenamenti individuali“.

#Rabiot non rientra per protesta. Non era d'accordo con il taglio dello stipendio della #Juventus e sta mettendo in atto una forma di sciopero personale non aderendo alla possibilità di allenamenti individuali (#LaStampa) pic.twitter.com/nN62OkauDf — Giovanni Capuano (@capuanogio) May 12, 2020

Rabiot lascia la Juventus, Calciomercato: quale futuro per il francese?

Insomma, l’ex Psg starebbe adottando una vere e propria forma di protesta e tutto questo potrebbe portare a un’inevitabile cessione. Ed ecco che, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il futuro del buon Adrien potrebbe essere in Spagna. Il centrocampista classe ’95 infatti, oltre all’interesse del Manchester United ed Everton, sarebbe finito nel mirino del Barcellona e del Real Madrid, le due big della Liga.

Non resta che attendere che cosa accadrà nei prossimi mesi, ma il futuro di Rabiot appare scritto e inevitabile. Anche perché, come raccontato sempre da ‘Don Balon’, alcuni suoi atteggiamenti non sarebbero piaciuti a Cristiano Ronaldo, vero e proprio leader dello spogliatoio della Juventus. Un motivo in più che fa capire che la sua avventura a Torino appare destinata a finire dopo solo una stagione.

