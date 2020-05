Uefa irritata, Juventus fuori dalle Coppe europee? La situazione

Le difficoltà nella ripartenza del campionato di Serie A potrebbe portare delle conseguenze anche a livello Uefa: la situazione.

Champions a rischio. Può davvero esser definito così quello che potrebbe succedere nel caso in cui la Serie A non dovesse ripartire. Infatti le rigide disposizioni indicate dal Governo e dal comitato scientifico finirebbero per mettere in dubbio anche la partecipazione delle nostre squadre alle Coppe europee. Il discorso potrebbe essere prematuro, ma il futuro della Juventus, così come quello di Napoli, Atalanta, Inter e Roma, appare in bilico. Ma qual è la situazione nel dettaglio?

Serie A, Uefa interessata: partecipazione alle Coppe in bilico?

D’altronde, come rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, il presidente dell’Uefa Ceferin vorrebbe che tutti i campionati ripartissero. Sarebbe questo il segnale atteso in vista delle competizioni internazionali, previste ad agosto. Potrebbe comunque cambiare il format, in modo da consentire alle federazioni nazionali di aver un po’ più di tempo. Insomma, un modo per provare a venire incontro a tutte le esigenze.

i dubbi però permangono. Da quel di Nyon non intendono interferire sulle questioni politiche, ma si sarebbe ben capito che i criteri scelti dalla nostra classe politica per la ripartenza del pallone sono i più rigidi di tutta Europa. E non v’è dubbio che qualcuno possa aver storto il naso di fronte ai paletti posti dai consulenti. Ed è per questo che l‘Italia potrebbe davvero rischiare tanto. Potrebbe addirittura arrivare l’esclusione delle nostre squadre dalle Coppe europee, anche perché la rigidità del protocollo avrebbe impatti anche sulla possibilità di portare a termine la Champions League. Insomma, il pericolo c’è ed è per questo che sarà fondamentale cosa accadrà nei prossimi giorni.

