Serie A, Spadafora: “Per riprendere gli allenamenti Figc deve accettare indicazioni Cts’

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è tornato a parlare di una possibile ripartenza del campionato di Serie A. Il primo passo dovrà essere la ripresa degli allenamenti di squadra, che sarebbero previsti per il 18 maggio. Ed è proprio che questo che, assieme al ministro della Salute Roberto Speranza, l’esponente del Governo ha inviato una lettera alla Figc con le indicazioni del comitato tecnico-scientifico.

Spadafora: “Figc deve accettare indicazioni Cts’

Spadafora, per provare a fare chiarezza, è intervenuto ai microfoni del Tg1. Queste le sue parole: “Il comitato tecnico-scientifico hiede modifiche vincolanti. Se dovesse emergere un positivo l’intera squadra e lo staff tecnico dovrebbero andare in quarantena. La responsabilità sarà dei medici sociali. Se la Figc dovesse accettare queste indicazioni gli allenamenti potrebbero riprendere il 18 maggio. Potrà riprendere il campionato di Serie A? Io credo che dalle indicazioni del Cts emerge che la prudenza sia la linea giusta da seguire, come abbiamo fatto noi. Abbiamo bisogno di una settimana per valutare. Dal 18 riprenderanno anche allenamenti di altri sport di squadra. Il mio obiettivo è che tutto lo sport riparta in sicurezza”.

