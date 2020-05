“Il modulo tedesco è percorribile non capisco perché non venga attuato anche in Italia” così ha parlato Capua a proposito della ripartenza della Serie A

Pino Capua, membro della commissione media della Figc ha parlato a proposito della ripartenza del calcio nella fase 2 specificando, che secondo lui, il metodo attualmente usato in Germania può funzionare, ecco le parole di Pino Capua a tal proposito: “Se non si trova una soluzione immediata, il campione difficilmente ripartirà. Il modulo tedesco è assolutamente percorribile, non capisco perché non farlo anche in Italia, il CTS ha messo i bastoni tra le ruote“.

Serie A, Capua per la ripartenza: “Il cts ha messo i bastoni fra le ruote”

Capua ha poi continuato: “L’attuale obiettivo è far ripartire il calcio il prima possibile, sedendoci ad un tavolo e trovando una soluzione, ragionando si trova. Per i dilettanti però bisognerà attendere un vaccino, il rischio zero a settembre non ci sarà ancora, nemmeno a ottobre o novembre. Bisognerà attendere e avere grande pazienza ma soprattutto un equilibrio, perché sono molto numerosi”.

