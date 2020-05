Calciomercato Juventus, Pjanic pedina di scambio?

Miralem Pjanic potrebbe diventare una pedina di scambio. Ma in quale trattativa potrebbe essere inserito il centrocampista bosniaco?

Miralem Pjanic sembrerebbe essere sempre più vicino all’addio e a una cessione, sotto certi punti di vista, dolorosa. Il bosniaco potrebbe però essere utilizzato come pedina di scambio e inserito in qualche trattativa importante. D’altronde i nomi sul taccuino della Juventus sono tanti e l’ex Roma potrebbe essere una contropartita gradita a molti. Ma con chi potrebbe essere imbastito uno scambio importante?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, chi per il dopo Pjanic?

Secondo quanto rivelato su Twitter da Fabrizio Romano, giornalista de ‘The Guardian’ i piemontesi sarebbero pronti a includere Miralem Pjanic in un accordo che potrebbe portare Jorginho in quel di Torino. L’italo-brasiliano è un vero e proprio pupillo di Sarri, che l’ha allenato sia al Napoli che al Chelsea e che vorrebbe riaverlo. Insomma, una trattativa potrebbe nascere, anche se l’ìpotesi Barcellona e Psg restano sullo sfondo per il buon Mire.

Juventus are ready to include Miralem Pjanic into a swap deal on next summer.

Talks started with Chelsea for Jorginho – Sarri would like to have him back. Barcelona (Arthur doesn’t want to leave) and PSG are also in contact with Juve to make their offers. 🇧🇦 #transfers #Pjanic

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2020