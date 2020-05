De Jong nuovo obiettivo della Juventus. Paratici tenta il colpo

Dalla Spagna voci insistenti di un inserimento della Juventus per De Jong del Barcellona in alternativa ad Arthur. La pedina di scambio è Pjanic.

Secondo quanto riportato dai giornalisti spagnoli di “Sport“, la Juventus avrebbe chiesto informazioni al Barcellona su De Jong. Il centrocampista olandese piace parecchio ai bianconeri, ma soprattutto a Paratici. Muro totale da parte del club blaugrana, ma la stessa società catalana potrebbe aprire all’addio dell’olandese in caso di doppio acquisto dall’Inter firmato Lautaro-Skriniar. Si tratta di una notizia di mercato clamorosa, che, se dovesse avere un seguito, potrebbe scompigliare del tutto il normale corso del mercato. E’ un calciatore universale, amico di De Ligt, che sistemerebbe il bistratto centrocampo bianconero.

De Jong nel centrocampo della Juventus?

Come accennato, qualora il Barcellona dovesse spendere circa 100 milioni di euro più alcune contropartite tecniche per assicurarsi Lautaro e Skriniar, De Jong potrebbe essere sacrificato per far cassa. La Juventus potrebbe mettere sul banco il cartellino di Pjanic più 30-35 milioni di euro. Affare impossibile? La sensazione è che nel calciomercato dell’era moderna niente è da considerarsi impossibile. Di certo sarà una sessione molto particolare.

