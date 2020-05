Juventus, Champions: Sarri ad un bivio, c’è già il sostituto

La permanenza sulla panchina bianconera di Maurizio Sarri verte tutto nella sfida di ritorno di Champions contro il Lione

Senza sapere cosa sarà del calcio italiano ma anche di quello internazionale, dato che la Ligue 1 ha chiuso ufficialmente i battenti e il Lione facendone parte, dovrà comunque affrontare la partita di ritorno degli ottavi di Champions contro la Juventus dato che la Uefa ha fissato il ritorno per agosto. Come sappiamo nell’andata i bianconeri sono usciti con le “ossa rotte” con un rovinoso 1-0. Il ritorno quindi sarà decisivo per i bianconeri ma anche per il mister Maurizio Sarri, infatti, secondo quanto riportato da un sondaggio di Calciomercato.it la permanenza di Maurizio Sarri dipenderà tutta dalla sfida di Champions, quindi con l’eventuale passaggio del turno ai quarti di finale. Nonostante l’allenatore abbia un contratto in scadenza nel 2022, ci sarebbe una clamorosa sorpresa in caso di esonero, infatti ci sarebbe già pronto il sostituto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Paganini su Pogba e Pjanic: ecco cosa succede

Qualora l’allenatore toscano non dovesse accidentalmente passare il turno e dunque non qualificarsi ai quarti di finale di Champions League, la Juventus avrebbe già identificato il sostituto ideale. Stiamo parlando di un ex gloria bianconera e vero pallino del presidente Andrea Agnelli. Zinedine Zidane infatti sarebbe il nome a sorpresa per l’eventuale esonero di Maurizio Sarri, un nome che ha già fatto differenza da calciatore, e chissà non potrà farla anche da allenatore. Tutto dipenderà, ovviamente, dai risultati in Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Lavezzi, disavventura su Instagram: ecco che cosa è successo

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK