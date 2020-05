Juventus, Higuain atteso domani in Italia

Manca solamente un giocatore straniero all’appello in casa Juventus, vale a dire Gonzalo Higuain. Ma il centravanti argentino è ormai sulla via del ritorno e presto sarà in Italia.

Il giocatore è volato via a marzo per stare vicino alla madre, in Argentina, ma ora è pronto a dare il suo contributo in questo rush finale di campionato. I club di serie A hanno infatti deciso che, virus permettendo, il torneo ripartirà il prossimo 13 giugno. La Juventus, non bisogna dimenticarlo, oltre ai vari impegni di campionato dovrà anche giocare in Coppa Italia e, ad agosto, in Champions League. E dunque avrà davvero bisogno di tutti.

Nelle scorse settimane si è parlato parecchio del futuro di Higuain alla Juventus. Il centravanti è legato al club bianconero da un contratto fino a giugno 2021, ma si è ipotizzato anche un addio già nel corso di questa estate. Il giocatore infatti sarebbe tentato da un ritorno in patria per vestire la maglia del River Plate. Ma lo cercano anche alcuni club di Mls.

Juventus, quando torna Higuain

Higuain dovrebbe rientrare in Italia nella giornata di domani, ma chiaramente non potrà subito unirsi ai compagni. Dovrà infatti rispettare i 14 giorni di quarantena obbligatoria per chi ritorna dall’estero. Continuerà insomma ad allenarsi a casa per non perdere tempo, mentre il suo ritorno in campo con i compagni è previsto per la fine del mese. Giusto un paio di settimane prima della ripresa delle ostilità. Sempre virus permettendo, ovviamente.

