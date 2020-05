Ultim’ora Juventus, clamorosa decisione di Barzagli

Andrea Barzagli lascia la Juventus. E’ questa la notizia del giorno in casa bianconera. L’ex difensore, fino a ieri tecnico dello staff di Sarri oggi infatti non era presente alla Continassa. Ma la sua non è stata una assenza casuale.

Come si legge su La Stampa infatti Barzagli ha deciso di staccare un po’ la spina dal calcio. In questo periodo di quarantena è stato vicino alla famiglia, in Umbria, e ora non se l’è sentita di lasciarla. L’ex giocatore avrebbe già comunicato la sua intenzione nei giorni scorsi al presidente bianconero Agnelli.

Quindi nessuna polemica o nessuna rottura, solamente una decisione personale per non sentire ancora la lontananza dai suoi cari. Normale, visto che parliamo di un uomo che per anni e anni ha girato il mondo per motivi calcistici.

Arrivato in punta di piedi alla Juventus dal Wolfsburg, Barzagli si è conquistato uno spazio sempre più importante in bianconero. Ha edificato un muro con Bonucci e Chiellini davanti alla porta di Buffon, per una difesa a tre che resterà per sempre tra le più solide della storia del club. Per lui anche il record di otto scudetti di fila conquistati, oltre ovviamente a potersi vantare del titolo di campione del mondo conquistato nel 2006 con l’Italia.

Ora per lui questo periodo di pausa, ma poi non è detto che ritorni in campo per continuare a inseguire il sogno di diventare allenatore.

