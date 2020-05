Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Rabiot

Adrien Rabiot pronto a lasciare l’Italia dopo appena una stagione? E’ questo uno dei rumors più importanti del calciomercato Juventus dell’ultimo periodo. Il francese è appena rientrato dalla Costa Azzurra dove ha trascorso il periodo di quarantena ed è stato uno degli ultimi stranieri a farlo.

In questi mesi non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che sperava. A lui Sarri ha spesso preferito altre pedine, e del resto Rabiot non è riuscito a migliorare il suo rendimento. In parole povere, ci si aspettava dall’ex stella del Psg decisamente di più. E forse anche per questo motivo i rumors legati alla sua partenza sono sempre più forti.

Anche i media inglesi ormai sottolineano come nel futuro del giocatore possa esserci la Premier League. Dove a lui ci sono tante squadre interessate, ma una in particolare.

Calciomercato Juventus: si fa avanti l’Everton per Rabiot

Sarebbe l’Everton di Carlo Ancelotti il club maggiormente interessato a Rabiot. I Toffees sotto la guida dell’allenatore italiano vogliono compiere il salto di qualità e per farlo hanno bisogno anche dell’arrivo dei top player. Il francese a Goodison Park avrebbe senz’altro il grado di titolarità cucito addosso, difficile che non possa far parte dell’undici titolare. Del resto fu proprio Ancelotti a farlo debuttare da giovanissimo al Psg.

La Juventus sarebbe pronta a cederlo per una somma superiore ai 20-25 milioni di euro. Una bella cifra, considerando che il giocatore è stato preso la scorsa estate a parametro zero.

