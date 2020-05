Calciomercato Juventus, tesoretto in arrivo dalla Francia?

Il calciomercato Juventus sarà fatto non solo da acquisti di spessore ma ovviamente anche di cessioni. E una di queste potrebbe portare a Torino un tesoretto dalla Francia.

In Ligue1, che quest’anno è stata già dichiarata conclusa, si è messo in luce Stephy Mavididi. E’ una punta inglese che la Juventus ha prestato al Dijon per consentirgli di giocare con maggiore continuità. E c’è da dire che il suo rendimento è stato decisamente sorprendente.

Gli 8 gol realizzati in 30 partite dalla punta 21enne hanno fatto drizzare le antenne a diversi club, che ora seguono con particolare attenzione la sua evoluzione. Il Dijon vanta un diritto di riscatto sul giocatore, ma ci sono altre squadre francesi che sono pronte a fare un’offerta alla Juventus pur di prenderlo.



Calciomercato Juventus: cessione in arrivo?

Come riporta France Football infatti a Mavididi sarebbe interessato soprattutto il Montpellier, squadra di medio-alta classifica, che avrebbe già chiesto la disponibilità al giocatore di trasferirsi. L’ex Arsenal sarebbe una valida alternativa a Laborde e Delort e potrebbe fare un salto in avanti nella sua carriera.

Non si parla di cifre, ma in ogni caso la sua eventuale cessione consentirà alla Juventus di incamerare un tesoretto da poter magari reinvestire. E di questi tempi avere una voce in più nella lista delle “entrate” non fa mai male. L’attaccante viene valutato dal portale specializzato Transfermarkt per una cifra vicina ai quattro milioni di euro.

