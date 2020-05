De Sciglio con la valigia in mano. La Juve ha il sostituto in casa

De Sciglio rappresenterà una plusvalenza importante per la Juventus. Anche Danilo e Alex Sandro sono sul chi va là, mentre Pellegrini torna.

Si scrive Mattia De Sciglio, si legge plusvalenza. Qui, sostanzialmente, i dubbi legati a un’imminente cessione diventano sempre più residui. A gennaio, infatti, Juve e PSG avevano pressoché definito lo scambio che avrebbe dovuto portare il terzino milanese nella capitale francese, con conseguente approdo di Layvin Kurzawa nel capoluogo piemontese. Un affare sfumato al fotofinish. Adesso è più che scontata la sua partenza, come è difficile piazzare Danilo e Alex Sandro (che piace al Chelsea però). All’orizzonte, invece, c’è un terzino che si è distinto positivamente a Cagliari. Luca Pellegrini sarà valutato come alternativa di lusso da Sarri.

De Sciglio verso la partenza, riecco Pellegrini

Luca Pellegrini è il terzino sinistro della Juventus del futuro. Su questo Fabio Paratici potrebbe avere le idee abbastanza chiare nonostante per il presente voglia portare a Torino Marcelo. Detto questo, però, c’è da evidenziare come per concludere l’operazione serve un addio eccellente. Il nome che dovrebbe lasciare la squadra nel prossimo periodo è quello di Mattia De Sciglio che già a gennaio aveva in mano un biglietto di sola andata per Parigi. Adesso il valzer dei numeri tre può essere completato.

