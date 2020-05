Douglas Costa si schiera: «Il campionato deve ripartire»

Il talento brasiliano della Juventus, Douglas Costa, ha detto la sua circa la pandemia che ha fermato il campionato in Italia. E auspica la ripartenza.

«Il mio desiderio è che tutta questa pandemia passi e che il calcio torni a darci di nuovo gioia». E’ il messaggio di speranza lanciato da Douglas Costa con un post sul suo profilo ufficiale Instagram. Anche l’esterno d’attacco della Juve, immortalato in una foto in bianco e nero dove si vede illuminato dal sole, si è schierato a favore della ripresa di un campionato fermo ormai da più di due mesi a causa dell’emergenza coronavirus «…anche perchè lo spettacolo deve continuare» è la ferma convinzione del brasiliano.

Douglas Costa deve dare la scossa alla Juve

Douglas Costa è anche bloccato in Brasile e non sa quando rientrare in Italia. A precisa domanda, risponde. «Quando torno? Chiedete al Governo». Il funambolo carioca ha voglia di rientrare, ma dove convincere Sarri e Paratici per la prossima stagione. Potrebbe anche essere usato dalla Juventus come pedina di scambio per arrivare ai suoi obiettivi di calciomercato. Si è già detto che soldi ce ne saranno pochi da spendere e che si punterà parecchio sugli scambi.

