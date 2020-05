Calciomercato Juventus, la mossa del Barcellona per Pjanic

Una delle mosse più probabili del calciomercato Juventus è la cessione di Miralem Pjanic. Il giocatore bosniaco quest’anno non ha reso per come ci si aspettava e per questo motivo i bianconeri non diranno certo di no in caso di offerta importante per lui.

Tanto più che Sarri pare aver già trovato il suo nuovo “volante”, visto che prima della sosta per il Coronavirus aveva provato con successo Bentancur nel ruolo di playmaker. Insomma Pjanic in estate sembra davvero poter cambiare aria. Si è ipotizzato nei giorni scorsi uno scambio con il Chelsea, con Jorginho che ritroverebbe Sarri a Torino e Pjanic che volerebbe alla corte di Lampard.

Ma c’è anche un altro club che segue con particolare interesse Miralem Pjanic ed è il Barcellona. Che oltre ad una congrua offerta economica ha anche delle pedine che potrebbero interessare la Juventus.

Calciomercato Juventus, arriva Semedo?

Come riporta infatti Mundo Deportivo il Barcellona vorrebbe inserire nella trattativa per Pjanic il laterale destro Semedo. Il giocatore portoghese è compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo ed è pronto ad una nuova avventura. In blaugrana non è esploso per come ci si aspettava, ma ora è pronto a rilanciarsi.

Per lo stesso giocatore, va detto, si era ipotizzato anche un futuro all’Inter considerato che il terzino destro poteva essere inserito pure nella trattativa per portare in Spagna l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez. Semedo piace pure a Psg e Manchester City.

