Chiellini elogia Sergio Ramos: “Il numero uno”

Nell’autobiografia di Giorgio Chiellini c’è spazio anche per un elogio a Sergio Ramos. Ecco il pensiero sul difensore spagnolo.

L’autobiografia di Giorgio Chiellini continua a far discutere. Dopo le bordate a Felipe Melo e a Balotelli e l’elogio con bacchettata di Arturo Vidal, il difensore della Juventus ha parlato anche di uno dei suoi colleghi di reparto più forti della storia, ossia Sergio Ramos. Il difensore ha a dir poco tessuto le lodi dello spagnolo, riempiendolo di elogi e complimenti.

Chiellini, ecco gli elogi a Sergio Ramos

“Sergio Ramos è il più forte difensore al mondo, perché ha due caratteristiche che quasi nessuno possiede. La prima è sapersi esaltare nelle partite che contano, mentre la seconda è essere sempre decisivo negli interventi, anche in quelli fuori logica. compresi gli infortuni che provoca, che sembrano frutto di un’astuzia diabolica“, queste le parole del centrale della Vecchia Signora.

Dichiarazioni che senza alcun dubbio faranno discutere quelle del buon Giorgio, che finisce per ricordare l’infortunio causato dallo stesso Ramos a Salah in una delle ultime finali di Champions League: “Quello di Salah nella finale di Champions 2018 è stato un vero colpo da maestro. Lui, il maestro Sergio, ha sempre detto che quella presa non l’ha fatta apposta, ben sapendo che nove volte su dieci, cadendo in quel modo e non mollandola, rischi di rompere un braccio all’avversario”.

