Negli ultimi giorno la polemica che ha riguardato il capitano della Juventus Giorgio Chiellini e Mario Balotelli per delle frasi pronunciate dallo stesso capitano nella sua autobiografia con l’immediata replica dell’attaccante del Brescia. Questa sera nel servizio de le Iene show su Italia 1 ci sarà la cosiddetta “resa dei conti” una sorta di faccia a faccia per chiarire una situazione che chiaramente è stata ingigantita e forse fraintesa da più parte. Ci sarà una videochiamata fra i due, dato il periodo di isolamento del Covid-19 e l’impossibilità di un “faccia a faccia”. Ecco cosa si sono detti nell’anticipazione:

Chiellini contro Balotelli, “Le Iene” annunciano l’ultimo round

Prima del confronto diretto fra i due, nell’anticipazione Le Iene fanno domande singolari ai due in cui chiedono, ovviamente per stuzzicare con ironia, cose riguardante l’altro giocatore, fino al poi inevitabile faccia a faccia, in cui, Balotelli insieme a Chiellini e -ovviamente- Le Iene iniziano una videochiamata, ecco cosa si sono detti:

Chiellini: “Ciao Mario!”

Balotelli: “È la prima volta in vita mia che il casino l’hai fatto tu e non l’ho fatto io!”

Chiellini: “Ero Invidioso! Perché nella vita per migliorare bisogna sbagliare!”

Balotelli: “Io sono perfetto, allora!”

Iene: “La facciamo la pace, vero?”

Balotelli: “Ma non c’è mai stata la guerra ragazzi, ve l’ho già detto!”

Chiellini: “Ci sono stati degli screzi, a me dispiace ma qualcosa dovevo dire, Mario, poi ti avrei scritto fra un po’, te lo dirò di persona, più avanti”.

Balotelli: “Ok”

Chiellini: “Grazie per la maglietta! Questa la tengo per davvero!”

Balotelli: “Va benissimo! Comunque Giorgio, a parte gli scherzi, Io ti ho risposto nel senso che…”

Chiellini: “Hai fatto bene! Ero indeciso se metterlo, però non raccontare “nulla” è brutto, mi sembrava da falso e ipocrita”.

Balotelli: “Con le cose brutte che potevi raccontare, proprio me dovevi mettere? (Ride)”

Iene: “Va bene il momento di pace però Giorgio, vuoi dirglielo che nel 2013 due schiaffi volevi darglieli davvero?”

Chiellini: “Si è fatto male, è andato via prima di darglieli!”

Balotelli: “Ma veramente ti riferivi alla Confederations Cup?”

Chiellini: “Eh Mario…va bene, dai”.

Balotelli: “Cos’è che avevo fatto?”

Chiellini: “Non te lo ricordi?”

Balotelli: “Ma no, a parte essere andato via, cos’è che avevo fatto di così brutto? Giuro non mi ricordo”.

Chiellini: “Con il Brasile, un paio di cose…”

Balotelli: “No aspetta, mi ricordo adesso! Che mi sono arrabbiato perché perdevamo e Buffon mi fa: “Non siamo mica il Brasile noi”, quella cosa lì?”

Chiellini: “Sì, più o meno”.

Balotelli: “Va bene dai, non è una cosa grave quella. Io ho risposto soprattutto perché, ti dico la verità, da Giorgio non me l’aspettavo, nel senso che, non sono una persona negativa, sono uno che scherza sempre, ti ho risposto perché ti voglio bene, perché se non me ne fregasse niente non avrei mai risposto”.

Chiellini: “Si migliora tutti con gli anni, vedi? Sono passati tanti anni, siamo pronti a scrivere un’altra pagina del prossimo libro”.

Balotelli: “Ma questo libro, non potevi pubblicarlo tra cinque anni?”

Chiellini: “Ma sono troppo vecchio Mario, io smetto tra poco! Poi non mi legge più nessuno, è quello il problema! Il prossimo libro lo potrai raccontare tu!”

Balotelli: “No, sarebbe troppo lungo un mio libro!”

Iene: “Senti Mario, te lo facciamo regalare il libro da Giorgio!”

Balotelli: “Sì, strappa le pagine dove parla di me!”

Chiellini: “Promesso!, (Giorgio scrive una dedica a Balotelli sul suo libro): “A Mario, sbagliando ho imparato tanto e continuo a farlo giorno dopo giorno. Ti auguro il meglio, e spero di vederti presto in campo!”.

