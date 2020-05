Juventus, bufera social su Varriale: la fake news scatena i tifosi

E’ uno dei post più chiacchierati di Twitter quello che ha fatto “scivolare” anche il giornalista Rai Enrico Varriale. Parliamo della risposta di un “fake” Sergio Ramos, che aveva commentato le parole del capitano della Juventus Giorgio Chiellini scritte nel suo nuovo libro.

Sergio Ramos la tocca piano… Però anche il tackle di @chiellini era stato particolarmente duro. Insomma ancora non si sa se il calcio riprenderà in Italia e Spagna ma le polemiche sono già ricominciate. pic.twitter.com/7UmHFLRr66 — enrico varriale (@realvarriale) May 16, 2020

Chiellini nella sua autobiografia aveva parlato di Sergio Ramos esaltando le sue qualità di leader ma anche evidenziando come «ha due caratteristiche che nessun altro ha come lui. La prima è che sa come essere decisivo nelle partite importanti, con interventi al di fuori di ogni logica e provocando infortuni con astuzia diabolica. Quello su Salah fu un colpo da maestro. Lui ha sempre detto che non fosse sua intenzione provocare un infortunio, ma quando cadi in quella maniera e non lasci la presa, sai che nove volte su dieci rischi di rompere il braccio al tuo avversario». Con chiaro riferimento al fallo commesso nella finale di Champions League, che ha costretto l’egiziano del Liverpool a uscire dal campo dopo pochi minuti.

LEGGI ANCHE –>>Juventus, le parole di Conte sulla ripresa della serie A

Pronte le scuse di Varriale

Subito dopo il giornalista si è evidentemente reso conto dell’abbaglio e ha postato le sue scuse. “Se fosse una fake news mi scuso. Ma il concetto resta lo stesso al di là dell’ eventuale risposta di Sergio Ramos. La polemica innescata da quanto scrive

@chiellini nel libro è si quelle esplosive. E questo è innegabile” ha ribadito comunque il giornalista.

Stesso concetto poi espresso in un altro post successivo, al quale non sono mancate ovviamente le tante repliche piccate di tifosi bianconeri.

Il virgolettato di S. Ramos era una fake news e mi scuso ancora per averlo riportato su tw. Ma le fonti spagnole fotografano una polemica feroce. Forse se le legge, qualche fenomeno da tastiera, invece di far battute comprende il concetto cui mi riferivo. https://t.co/SiRGkeW9TD — enrico varriale (@realvarriale) May 16, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK