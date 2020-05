Il difensore portoghese del Barcellona è stato offerto ai bianconeri, un profilo che potrebbe davvero fare al caso della squadra di Sarri, ecco perché

Nélson Cabral Semedo è nato a Lisbona, calciatore portoghese di origini capoverdiane milita nel Barcellona e nella nazionale portoghese, con la quale ha vinto la Nations League nel 2018-2019. Il terzino portoghese è un profilo che negli ultimi giorni sarebbero stato offerto dal Barcellona ai bianconeri e potrebbe essere la tecnica persuasiva per convincere la Juventus a far lasciar partire Miralem Pjanic dato che il portoghese verrebbe proprio messo sul piatto della trattativa come autentica contropartita. A confermare questa possibile trattativa ci pensa Mundo Deportivo che conferma, appunto, del Barcellona pronto a trattare con la Juventus qualora appunto i bianconeri accettassero la proposta delle contropartita di Semedo, in procinto a lasciare Barcellona per una nuova avventura.

Semedo, chi è il calciatore offerto dal Barcellona alla Juventus

Secondo Mundo Deportivo a confermare questa possibile trattativa sarebbe anche l’agente del portoghese, che è lo stesso di Cristiano Ronaldo: ossia Jorge Mendes. L’agente di CR7 sarebbe dunque pronto a portare alla Juventus un altro portoghese di qualità, ma chi è Nelson Semedo? Il portoghese è un terzino destro decisamente agile, dotato di una notevole velocità e dunque potrebbe dare quel fondamentale aiuto nella manovra. Semedo è abile nei dribbling, dotato di una buona tecnica, mostra intelligenza tattica e buona lettura dell’azione di gioco, aiutando gli attaccanti con ottimi cross. Il portoghese pur essendo più “offensivo” non sfigura assolutamente in fase difensiva, infatti riesce a ricoprire perfettamente la fascia e a ritornare all’occorrenza. Come dicevamo poc’anzi, Semedo è un ottimo crossatore dunque potrebbe -seriamente- dare quel contributo in più alla fase offensiva, qualora la Juventus facesse un acquisto importante anche in attacco portando a Sarri un autentico numero 9 a cui servire i cross in area. Un profilo davvero adattabile allo stile improntato dall’allenatore toscano, che come abbiamo visto, è decisamente più dinamico e tecnico rispetto ad una volta. Un acquisto che farebbe molto comodo ai bianconeri, che accetterebbe di buon grado il trasferimento in bianconero per giocare insieme al suo compagno di nazionale Cristiano Ronaldo.

