Harry Kane il 26enne del Tottenham autentico bomber di razza avrebbe scelto la sua futura destinazione, ecco dove giocherà

Continua la telenovela sul futuro di Harry Kane. Nel corso degli ultimi mesi, il 26enne centravanti del Tottenham è stato accostato a molti dei principali club europei, su tutti Juventus, Manchester United e Real Madrid.

E proprio le Merengues, secondo indiscrezioni riportate nelle ultime ore dall’autorevole rivista spagnola Don Balon, starebbero spingendo sull’acceleratore per regalare a Zidane il capitano della Nazionale dei Tre Leoni in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Don Balon”, che cita indiscrezioni della stampa inglese, per convincere gli Spurs a cedere il proprio gioiello i Blancos sarebbero disposti a mettere sul piatto due pezzi da novanta come Luka Jovic e Gareth Bale, oltre ad un conguaglio in denaro. Se per il 22enne attaccante serbo sarebbe un’opportunità di rilancio in seguito ad una stagione, la sua prima al Bernabeu dopo il trasferimento da 60 milioni dall’Eintracht Frankfurt, con poche luci, per il 30enne gallese si tratterebbe di un clamoroso ritorno nel club dove ha militato per 6 stagioni e che lo ha fatto conoscere sulla scena internazionale, prima del passaggio nel 2013 proprio al Real Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Higuain pronto alla cessione, c’è già il sostituto

Calciomercato Juventus, Kane: il giocatore ha deciso il suo futuro

Resta da vedere se il Tottenham possa cedere a questa offerta, considerando che il manager degli Spurs, José Mourinho, non vuole privarsi del suo leader e il presidente, Daniel Levy, avrebbe fissato il prezzo per un’eventuale cessione alla folle cifra di 200 milioni di sterline (circa 225 milioni di euro). Inoltre, secondo la stampa inglese, Kane preferirebbe un trasferimento al Manchester United, dove avrebbe la leadership indiscussa della squadra e potrebbe candidarsi come faro della rinascita ai massimi livelli dei Red Devils (sulle orme di quello che ha provato a fare, senza successo, Paul Pogba). In questo caso però il giocatore dovrebbe superare le resistenze di Levy, che preferirebbe una cessione all’estero per evitare di rinforzare una diretta concorrente in Premier League. E la Juve? Al momento non sembra poter competere con offerte simili, ma la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui i bianconeri decidessero a loro volta di mettere sul piatto una contropartita pesante (per esempio quel Dybala che la scorsa estate fu accostato con insistenza agli Spurs).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, cambia la strategia della società

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK