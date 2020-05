Juventus, Del Piero in ospedale: il messaggio della società

Problemi di salute per l’ex storico capitano della Juventus Alessandro Del Piero. Immediato il messaggio della società bianconera.

Alessandro Del Piero finisce in ospedale. Nulla di grave per l’ex capitano della Juventus, alle prese con dei calcoli renali. A tranquillizzare tutti è stato lui stesso con un post Instagram, pubblicato direttamente dall’ospedale di Los Angeles, dov’è stato ricoverato. “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male“.

Del Piero in ospedale, il messaggio della Juventus

E la Juve ha fatto sentire fin da subito la sua vicinanza a quella che è stata una sua storica bandiera: “Auguri di pronta guarigione, get weel soon“: questo il messaggio del club bianconero. Insomma, un augurio di pronta guarigione a cui non posso non unirsi tutti i tifosi della squadra piemontese.

